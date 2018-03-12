В праздник.

В Екатеринбурге 8 марта жильцы дома №65 по улице Викулова нашли труп мужчины.

"В 16-00 возле вашего дома произошло убийство. Если кто-нибудь что-то знает, откликнитесь", - написала в соцсети "ВКонтакте" местная жительница (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

Однако в следственном комитете опровергли криминальный характер смерти. "Данных о совершении в отношении этого человека преступления нет. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе суицид и несчастный случай. Проводится проверка. Тело направлено на судмедэкспертизу", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.