И двое взрослых.

10 марта в Миассе на улице 60 лет Октября столкнулись маршрутная ГАЗель и ВАЗ-2109.

Как рассказала "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, виновником аварии стал водитель маршрутки - он частично выехал на встречную полосу.

Пострадали три человека. Наиболее серьезные травмы у 10-летней пассажирки ГАЗели, девочку госпитализировали. На месте медицинская помощь была оказана 48-летней пассажирке маршрутки и 28-летнему водителю ВАЗа.