Еще один человек пострадал.

Утром 10 марта на 198-м километре автодороги Черноречье - Бреды столкнулись фура MAN и Kia Ceed.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на месте скончались водитель легковушки и две его пассажирки. Водитель большегруза госпитализирован.

Кто стал виновником аварии, не уточняется. Проводится проверка.