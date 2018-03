Есть погибшие.

11 марта в Нью-Йорке потерпел крушение частный прогулочный вертолет, на борту которого находились 6 человек. Судно упало в пролив Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта и затонуло. Пилот смог выбраться самостоятельно, пассажиров извлекали спасатели, пишут федеральные СМИ.

Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Однако позднее телеканал NY1 со ссылкой на информированные источники рассказал о пятерых погибших.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt