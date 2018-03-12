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Екатеринбургская улица осталась без тепла из-за водыСегодня в 11:09

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Котельную скоро включат.

Жители Старой Сортировки (квартал улиц Технической, Ватутина и Минометчиков) встретили утро 12 марта с холодными батареями. Причина — в автоматической остановке котельной на Минометчиков, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

По словам представителя предприятия, в ночь на 12 марта на котельной произошел резкий рост разбора воды — используемой как на отоплении, так и в системе горячего водоснабжения. Из-за этого сработала автоматическая система отключения теплопункта.

"Причины ЧП установлены, оборудование запускается. Часа через два в домах восстановится нормативная температура", — заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТК.

Это уже не первый инцидент, произошедший на теплосетях Екатеринбурга нынешней зимой. Так, в конце января 99 жилых домов в центре города на несколько часов остались без отопления из-за планового ремонта трубопровода.

Тогда же УК "РЭМП Железнодорожного района" обвинило ПАО "Т Плюс", в структуру которого входит ЕТК, в частых авариях. По мнению руководства УК, причина — в ненадлежащей подготовке квартальных сетей предприятия к отопительному сезону.

В беседе с "Уралинформбюро" представители "Т Плюс" опровергли это утверждение. По их словам, аварийность этой зимой, наоборот, снизилась на 11%. При этом коммунальщики признали, что квартальные сети, переданные на баланс компании полтора года назад, изношены на 80%.

Ранее по теме:
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