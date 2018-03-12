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Удары молний убили 16 человек за два дняСегодня в 11:26

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В Руанде.

9 и 10 марта на юге Руанды от ударов молний погибли 16 человек. В частности, 9 марта из-за несчастного случая скончались взрослый и ребенок, а на следующий день электрический разряд попал в церковь, сообщает издание "Синьхуа".

Оба ЧП произошли в провинции Няругуру. В здании церкви Адвентистов седьмого дня находились 45 прихожан, 14 из которых погибли. Кроме того, десятки человек пострадали, некоторые госпитализированы в критическом состоянии, передает "Уралинформбюро".

Несчастный случай с молнией произошел вскоре после того, как в Руанде закрыли более 700 церквей из-за нарушений строительных норм и ограничений по уровню шума. По некоторым данным, у закрытых религиозных учреждений не было громоотводов.

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