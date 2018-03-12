Чем – пока неизвестно.

В поселке Шортанды (Казахстан) 45 человек отравились на поминальном обеде в местном кафе. Источник заражения не установлен: у шестерых пострадавших диагностирован сальмонеллез, у остальных проба на инфекцию отрицательная, сообщает "Уралинформбюро".

Всего на обеде было 150 гостей. На следующий день после мероприятия многие почувствовали недомогание и обратились за врачебной помощью. В основном пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, пишет Sputnik Казахстан.

По сведениям издания, организаторы поминального обеда принесли в кафе свои продукты и мясо.