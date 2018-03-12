Виновник скрылся.

Ранним утром 12 марта в Перми на перекрестке улиц Ленина - Кирсанова столкнулись Lada Vesta и карета скорой помощи.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, виновником аварии стал водитель легковушки - машина вылетела на красный свет. Следует отметить, что Lada была без номеров. Нарушитель, бросив авто, скрылся.

Пострадали шесть человек: 49-летний водитель и двое пассажиров неотложки, а также три пассажира легковушки - молодые люди 18, 19 и 23 лет. Все они госпитализированы.

Проводится проверка. Устанавливается личность виновника аварии.