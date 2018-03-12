Причина смерти неизвестна.

Утром 12 марта в Сургуте в мусорном баке был найден мертвый младенец. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

Тело мертвой девочки в мусорке дома по адресу Профсоюзная, 32 обнаружили сотрудники коммунальной службы. Они и вызвали правоохранительные органы.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Следователи работают на месте, они ищут мать ребенка. Причину смерти младенца покажет судебно-медицинская экспертиза.