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В Прикамье в лобовом ДТП погиб мужчинаСегодня в 13:09

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Еще у двоих тяжелые травмы.

Днем 11 марта на трассе под Очером лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и Renault Duster.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу при обгоне выехала отечественная легковушка. Ее водитель, 28-летний мужчина, скончался. Тяжелые травмы получили двое его пассажиров, среди них – ребенок.

Проводится проверка.

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