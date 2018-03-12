Он спасал женщину.

В Подмосковье бродячие псы насмерть загрызли 19-летнего юношу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

Тело молодого человека с рваными ранами было найдено в поселке Курсаково 11 марта. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила местная жительница.

Как пишут федеральные СМИ, собаки сначала напали на женщину. Молодой человек пришел ей на помощь.