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Стая бродячих собак растерзала молодого человекаСегодня в 13:06

  • Текст

Он спасал женщину.

В Подмосковье бродячие псы насмерть загрызли 19-летнего юношу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

Тело молодого человека с рваными ранами было найдено в поселке Курсаково 11 марта. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила местная жительница.

Как пишут федеральные СМИ, собаки сначала напали на женщину. Молодой человек пришел ей на помощь.

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