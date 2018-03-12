Водитель погиб.

На территории Яро-Яхинского месторождения (Пуровский район) КамАЗ врезался в трубопровод. Авария произошла рано утром 11 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Как рассказали в ведомстве, водитель грузовика не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги. Мужчина погиб на месте.

Повреждений на трубах найдено не было. Проводится проверка.