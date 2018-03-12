Курили рядом?

В Нефтеюганске серьезные травмы при взрыве грузовой машины получили двое местных жителей. Взрыв прогремел вечером 10 марта на территории коммерческой организации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

По данным следствия, загорелся бак автомобиля ГАЗ-3308. На машине было установлено газовое оборудование.

В момент возгорания рядом с грузовиком находились двое мужчин – работник организации и его знакомый. Пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени. Один из них – в тяжелом состоянии.

На месте происшествия рядом с автомобилем были обнаружены два окурка. Следователи продолжают проверку.