И ценные вещи.

В селе Янычи (Пермский район) сгорел частный дом, в котором жила семья из трех человек. На пепелище обнаружили тело 46-летнего мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла 10 марта. В доме была неисправна электропроводка: жильцы слышали треск, случались частые перепады напряжения, а также самопроизвольно включался свет и электроприборы. Ночью вспыхнул пожар.

Супруги и их 8-летний сын выбежали на улицу. После глава семейства решил вернуться, чтобы спасти ценные вещи и машину. Он погиб.