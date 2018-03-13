Ехала к родителям с женихом.

Вечером 12 марта на 1474-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск произошло страшное ДТП: Lada Priora протаранила снегоуборочный КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по республике Башкортостан, за рулем легковушки находился 22-летний молодой человек. Погибла его пассажирка - 20-летняя жительница Челябинской области.

По данным ufa1.ru, погибшая ехала к родителям на Южный Урал со своим женихом из Казани.