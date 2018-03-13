Еще двое пострадали.

В ночь на 13 марта на Варьеганском месторождении в Югре погиб рабочий.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, во время ремонта скважины произошел выброс газа. Это привело к возгоранию подъемного агрегата на базе автомобиля КрАЗ и мачтовой установки для добычи нефти. Находившийся рядом мужчина погиб от полученных термических повреждений. Еще у двоих ожоги небольшой тяжести.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.