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Пострадавшая в ДТП со скорой пермячка скончаласьСегодня в 14:17

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3 человека остаются в больнице.

В больнице Перми скончалась 19-летняя пассажирка Lada Vesta, пострадавшая в аварии со скорой. Врачи в течение дня боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

ДТП произошло утром 12 марта. Водитель отечественного автомобиля превысил скорость, выехал на перекресток на красный и протаранил скорую. Пострадали шесть человек: водитель и два пассажира неотложки и три пассажирки легковушки. Четверо пострадавших были госпитализированы. Сейчас три человека остаются в медицинских учреждениях. Один из них в тяжелом состоянии.

Водитель Lada после аварии бросил авто и скрылся, однако вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По всей вероятности, теперь статью заменят на более тяжелую.

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