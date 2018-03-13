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В Киргизии 14 человек отравились салатомСегодня в 15:20

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Трое в тяжелом состоянии.

В Узгенском районе Кыргызстана салатом отравились 14 человек, четверо из них – дети. Предварительный диагноз – ботулизм, передает "Уралинформбюро".

Вечером 12 марта к врачам обратились 9 человек. Выяснилось, что все заболевшие накануне ели овощной салат. На следующий день в больницу поступили еще пятеро пострадавших со схожими симптомами, пишет Spunitk.

Три пациента находятся в тяжелом состоянии: одного из них перевели в реанимацию.

Всем отравившимся ввели противоботулиническую сыворотку, проводится эпидемиологическое исследование.

Стоит напомнить, что недавно в Казахстане на поминальном обеде отравились 45 человек. Источник заражения пока не установлен.

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