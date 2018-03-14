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10-летнюю жительницу Ханты-Мансийска сбили на пешеходном переходе (ВИДЕО)13 марта в 19:00

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Ребенок получил травмы.

12 марта в Ханты-Мансийске около дома №174 по улице Гагарина иномарка сбила 10-летнюю девочку. Момент аварии заснял видеорегистратор.

На записи видно, как девочка и взрослый переходят дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их пропускает остановившийся ВАЗ-2112. Когда пешеходы выходят из-за "двенадцатой", на них на большой скорости мчится Opel Insignia. Взрослый успевает остановиться, а ребенок ускоряет ход и попадает прямо под колеса автомобиля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, за рулем иномарки находился 61-летний мужчина. Ребенок получил травмы. Причины ДТП выясняются.


Видео: Владимир Проснев, vk.com/typical_xm

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