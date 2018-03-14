Хотел пустить на дрова.

На Ямале в Тазовском районе мужчину насмерть придавило конструкцией геодезического знака.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла утром 12 марта в районе реки Мессо-Яха. Двое жителей Находкинской тундры обнаружили деревянное сооружение геодезической сети и решили срубить его на дрова. В конечном счете конструкция упала на 71-летнего мужчину. Он скончался на месте.

В настоящее время следователи выясняют, кто является собственником геодезического объекта.