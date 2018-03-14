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В США автобус с 52 школьниками провалился в ущелье13 марта в 19:58

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Один ребенок погиб, десятки ранены.

13 марта в американском штате Алабама в 15-метровый овраг рухнул автобус, перевозивший школьников. Дети возвращались домой из парка развлечений Disney World, сообщает издание Click2houston.

В салоне туристического автобуса по одним данным находилось не менее 45 школьников, по другим - 52.

Один ребенок погиб. Десятки получили травмы. Пострадавших детей доставили в больницы, передает "Уралинформбюро".

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