Проникнув в здание по пожарной лестнице.

Вечером 12 марта в Магнитогорске пьяная женщина устроила дебош в детсаду №106 на улице Вокзальной. Злоумышленница раскидала игрушки в помещениях и перевернула мебель.

В здание женщина проникла по пожарной лестнице, вырвав решетку и разбив стекло в двери, сообщается в Группе предприятий "Право Роста" в соцсети "ВКонтакте".

Неадекватную женщину задержали и передали в руки полиции. "Заявление по данному факту зарегистрировано. Проводится доследственная проверка", - рассказали "Уралинформбюро" в региональном ГУ МВД.



Фото: Группа предприятий "Право Роста", Магнитогорск / vk.com