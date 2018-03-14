Полиция проводит проверку.

Днем 13 марта в Екатеринбурге на Объездной дороге произошел дорожный конфликт со стрельбой. Одному из водителей не понравилось, что его при перестроении едва не задел ВАЗ-2106. Он достал пистолет и выстрелил в "шестерку".

"Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Второй участник конфликта установлен, проводятся мероприятия по его задержанию. В ходе конфликта никто не пострадал. С места происшествия эксперты-криминалисты изъяли гильзы, предварительно, от пневматического пистолета (не подлежащего обязательной регистрации). По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.