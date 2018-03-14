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Мать троих детей замерзла насмерть после вечеринки с подругамиСегодня в 09:40

Около собственного дома.

В Саратове насмерть замерзла многодетная мать — тело женщины обнаружили в сугробе недалеко от дома. Она возвращалась с вечеринки, сообщает Mash.

По информации паблика, поздно ночью она позвонила мужу из ресторана, где с подругами отмечала Международный женский день. Супруг, отчитав ее за пьянство, забирать выпившую жену наотрез отказался. Проснувшись утром, он обнаружил несколько пропущенных вызовов, но телефон женщины был уже вне зоны доступа.

Как выяснилось, после праздника мать троих детей взяла такси. Выйдя из машины вблизи дома, саратовчанка упала в сугроб. Подняться самостоятельно она не смогла, дозвониться до супруга также не вышло. На следующий день тело женщины обнаружили сотрудники полиции, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Имя Сегодня в 10:38

А муж теперь будет локти кусать дурак, за то что упрямый такой. Можно подумать сам не бухал ни разу.

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