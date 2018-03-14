Улицы залило топливом.

В ночь на 14 марта в Перми бензовоз столкнулся с поездом. В результате аварии произошел разлив топлива, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД Прикамья. На дорогу вылилось несколько тонн горючей жидкости, уточняют в соцсетях очевидцы.

ЧП произошло на улице Промышленной. 40-летний водитель за рулем бензовоза Scania выехал на железнодорожные пути на красный и столкнулся с тепловозом. Никто из людей не пострадал. Последствия аварии ликвидированы.

Возбуждено административное дело.