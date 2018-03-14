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На популярном итальянском курорте нашли неразорвавшуюся бомбуСегодня в 11:32

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Эвакуировано 20 000 человек.

В итальянском городе Фано на Адриатическом побережье нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Эвакуированы тысячи человек, передает "Уралинформбюро".

Бомбу обнаружили на стройке в одном из центральных районов курортного городка. Из зоны потенциальной опасности власти вывезли около 20 000 человек: закрыты местная больница, железнодорожный вокзал, а также авиаузел и морской порт, сообщает агентство ANSA.

В ближайшие часы военные обезвредят снаряд, взорвав его в море.

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