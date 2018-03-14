Есть пострадавшие.

Утром 14 марта в Челябинске около кафе на улице Энгельса произошел взрыв Hyundai Solaris - об этом рассказали в соцсетях очевидцы происшествия. Как отмечают свидетели, машина загорелась после громкого хлопка.

Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС "Уралинформбюро" сообщили, что взрыва не было. "В багажнике находился 40-литровый бытовой газовый баллон. При прогреве машины произошла вспышка газовоздушной смеси, это привело к пожару. Еще раз подчеркну, что это был не взрыв - иначе от автомобиля ничего бы не осталось", - пояснил сотрудник ведомства.

Пожар был потушен в течение трех минут. Спустя некоторое время два человека обратились к медикам для осмотра.