В Челябинске около кафе взорвалась иномаркаСегодня в 10:56
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Есть пострадавшие.
Утром 14 марта в Челябинске около кафе на улице Энгельса произошел взрыв Hyundai Solaris - об этом рассказали в соцсетях очевидцы происшествия. Как отмечают свидетели, машина загорелась после громкого хлопка.
Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС "Уралинформбюро" сообщили, что взрыва не было. "В багажнике находился 40-литровый бытовой газовый баллон. При прогреве машины произошла вспышка газовоздушной смеси, это привело к пожару. Еще раз подчеркну, что это был не взрыв - иначе от автомобиля ничего бы не осталось", - пояснил сотрудник ведомства.
Пожар был потушен в течение трех минут. Спустя некоторое время два человека обратились к медикам для осмотра.
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