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Челябинка объявила о продаже чужого ребенка на органыСегодня в 14:34

  • Текст

Из мести.

Продать ребенка на органы хотела жительница Челябинска. Объявление об этом появилось в соцсетях. Однако мать мальчика отношения к нему не имела. Разместила информацию ее бывшая подруга, решившая отомстить, считает женщина.

Как оказалось, ранее челябинки повздорили. И молодая мать также разместила объявление от лица подруги, но с предложением интимных услуг.

Обе пострадавшие уже написали заявления друг на друга в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску. "Отдел МВД по Тракторозаводскому району Челябинска проводит проверку по данному факту", – сообщили в ведомстве.

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