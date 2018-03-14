Из мести.

Продать ребенка на органы хотела жительница Челябинска. Объявление об этом появилось в соцсетях. Однако мать мальчика отношения к нему не имела. Разместила информацию ее бывшая подруга, решившая отомстить, считает женщина.

Как оказалось, ранее челябинки повздорили. И молодая мать также разместила объявление от лица подруги, но с предложением интимных услуг.

Обе пострадавшие уже написали заявления друг на друга в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску. "Отдел МВД по Тракторозаводскому району Челябинска проводит проверку по данному факту", – сообщили в ведомстве.