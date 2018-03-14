×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми загадочно исчезли двое школьниковСегодня в 15:18

  • Текст

Ищут третьи сутки.

В Перми ищут двоих детей: 12-летнюю Викторию Кобякову и 14-летнего Георгия Монина. 12 марта подростки ушли в школу, с тех пор никто их не видел. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних лиц", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Дети учатся в одной школе, живут в полных семьях, на учете не состоят.

По данным следствия, утром в день их исчезновения мать Виктории довезла дочь до остановки "Улица Старцева". Девочка хотела зайти за подругой, и вместе с ней поехать на занятия. В школе в этот день она так и не появилась.

В то же утро мать Георгия ушла на работу, мальчик должен был добраться до места учебы сам. Но его тоже в школе не видели.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, позвонить по телефонам: (342) 249-54-55, 263-31-10, 263-43-00, 8-922-24-10-100 или 02.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×