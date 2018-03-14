Ищут третьи сутки.

В Перми ищут двоих детей: 12-летнюю Викторию Кобякову и 14-летнего Георгия Монина. 12 марта подростки ушли в школу, с тех пор никто их не видел. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних лиц", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Дети учатся в одной школе, живут в полных семьях, на учете не состоят.

По данным следствия, утром в день их исчезновения мать Виктории довезла дочь до остановки "Улица Старцева". Девочка хотела зайти за подругой, и вместе с ней поехать на занятия. В школе в этот день она так и не появилась.

В то же утро мать Георгия ушла на работу, мальчик должен был добраться до места учебы сам. Но его тоже в школе не видели.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, позвонить по телефонам: (342) 249-54-55, 263-31-10, 263-43-00, 8-922-24-10-100 или 02.