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В Алапаевске ищут 14-летнего школьникаСегодня в 18:01

  • Текст

Вторые сутки.

Полиция Алапаевска разыскивает 14-летнего Богдана Балдина. Утром 13 марта подросток ушел из дома в школу, с тех пор о нем нет вестей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, юноша не первый раз уходит из дома. Прежде он каждый раз возвращался самостоятельно.

Рост Богдана - 175 сантиметров, он среднего телосложения. Лицо у подростка овальное, волосы рыжие, нос прямой.

В день исчезновения школьник был одет в черные джинсы, черную куртку и черные кроссовки. При себе у мальчика была бордовая школьная сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Богдана, просят позвонить по телефону (34346) 3-42-25.

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