В медеплавильном цехе.

14 марта в цехе Среднеуральского медеплавильного завода погиб рабочий. Мужчину ударило током напряжением 6 киловольт. Об этом сообщает портал "Ревда-инфо.ру" со ссылкой на сотрудников цеха. Коллеги пытались спасти рабочего, но это им не удалось.

Завод входит в структуру Уральской горно-металлургической компании, передает "Уралинформбюро". В пресс-службе УГМК инцидент обещали прокомментировать позже.