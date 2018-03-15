На заводе УГМК ударом тока убило рабочего14 марта в 19:50
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В медеплавильном цехе.
14 марта в цехе Среднеуральского медеплавильного завода погиб рабочий. Мужчину ударило током напряжением 6 киловольт. Об этом сообщает портал "Ревда-инфо.ру" со ссылкой на сотрудников цеха. Коллеги пытались спасти рабочего, но это им не удалось.
Завод входит в структуру Уральской горно-металлургической компании, передает "Уралинформбюро". В пресс-службе УГМК инцидент обещали прокомментировать позже.
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