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Житель Екатеринбурга погиб под колесами поезда в КольцовоСегодня в 09:39

Не услышал гудков.

В районе железнодорожной станции Кольцово поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 14 марта около 23.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте.

36-летний мужчина переходил железнодорожные пути перед грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Погибший не услышал и предупреждающих сигналов. Он получил множественные травмы и погиб на месте. Личность погибшего установлена – это житель Екатеринбурга.

По данному факту проводится проверка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
......... Сегодня в 12:16

Увы, но сколько не говори об опасности жд, всё равно люди будут ходить по путям. Каюсь, сама так ходила и сама чуть не угодила под поезд, повезло, в последнюю секунду отскочила как-то. Сейчас очень осторожна на путях.

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