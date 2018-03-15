Не услышал гудков.

В районе железнодорожной станции Кольцово поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 14 марта около 23.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте.

36-летний мужчина переходил железнодорожные пути перед грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Погибший не услышал и предупреждающих сигналов. Он получил множественные травмы и погиб на месте. Личность погибшего установлена – это житель Екатеринбурга.

По данному факту проводится проверка.