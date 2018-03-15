Мальчик споткнулся о шланг.

В Черногорске (Хакасия) перед судом предстанет 63-летний мужчина, обвиняемый в причинении по неосторожности смерти малолетнему сыну.

По данным следствия, днем 2 декабря 2017 года он, будучи пьяным, принес в кухню, расположенную в цоколе дома, газовый баллон и подключил его к плите. Поставив на конфорки емкость для изготовления самогона, обвиняемый подсоединил к ней шланг от трубопровода и шланг для слива воды. Затем включил газовую плиту и вышел. В этот момент с улицы в кухню забежал его сын. Мальчик запнулся о шланг и опрокинул плиту. Начался пожар. Испугавшийся ребенок спрятался от огня в ванной. Отец не смог через пламя пробиться туда, чтобы освободить его.

Мальчика вытащили прибывшие на место пожарные. Спасти его не удалось - он умер от острого отравления окисью углерода.

На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Республике Хакасия.