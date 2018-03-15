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В Тюмени в ДТП пострадали 4 человекаСегодня в 13:14

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Включая 13-летнюю школьницу.

14 марта в Тюмени на перекрестке улиц Холодильной и Котовского столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-21099. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Пострадали 4 человека. У 31-летней женщины-водителя иномарки диагностирован ушиб грудной клетки. 20-летний водитель отечественной легковушки получил травму головы и рану колена. У его 66-летней пассажирки - перелом бедра и сотрясение мозга. Еще одна пассажирка - 13-летняя девочка - получила травму головы.

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