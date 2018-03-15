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В Якутске из грузового самолета выпало 3,5 тонны золотаСегодня в 13:55

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Во время взлета.

Курьезный случай произошел 15 марта в Якутске - из грузового Ан-12 высыпалось 3,5 тонны золота, передает "Уралинформбюро".

ЧП случилось около 13.15 по местному времени. У самолета, перевозившего 9 тонн драгметалла (общей стоимостью в 22 миллиарда рублей) из рудника "Купол" в Красноярск, из-за неправильной фиксации груза оторвало часть рампы, которая затем рухнула в районе авторынка "Лера". Золото же рассыпалось на взлетно-посадочной полосе - 172 слитка весом 20 килограммов каждый.

Потерянный груз уже собрали и транспортировали на охраняемый склад.


Часть рампы оторвало из-за неправильной фиксации груза.

Борт, принадлежащий авиакомпании "Нимбус", пришлось экстренно сажать в авиаузле поселка Маган. В результате происшествия никто не пострадал.

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