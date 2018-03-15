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Сибиряка 25 лет держали в трудовом рабстве в КазахстанеСегодня в 15:26

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Спасли волонтеры.

Сибиряк Геннадий П. вернулся домой после 25 лет трудового рабства в Казахстане. Восстановить "жизнь" мужчине помогли местные жители и волонтеры новосибирской организации "Клуб добряков". Они нашли деньги на билеты, оформили документы и помогли пострадавшему вернуться на родину, передает "Уралинформбюро".

Историю русского "раба" достоянием общественности сделал казахстанский телеканал TVK. По сведениям тележуналистов, Геннадия обнаружили в феврале 2018 года в одном из подъездов Шымкента. Местные жители, увидев неухоженного человека и выслушав его историю, связались с волонтерами.

Выяснилось, что сибиряк еще в 1992 году уехал из Новокузнецка на заработки в Казахстан. 25 лет он работал в ауле, где следил за домашним скотом за еду. Один из волонтеров рассказал репортерам, что мужчине подрезали сухожилия на ногах за попытки сбежать, а отпустили только тогда, когда он перестал справляться с работой.

За минувшие годы Геннадий потерял связь с родными, у него не сохранилось никаких документов.

Сейчас мужчина находится в Бийске у племянника и налаживает отношения с близкими, пишет "Комсомольская правда".

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