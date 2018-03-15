Бросили гранату.

В ночь на 15 марта в Коркино в магазине "Рыбный гастроном" на улице 30 лет ВЛКСМ прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный бросил ручную гранату.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о задымлении в торговом помещении поступило в полицию из дежурной части. В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.