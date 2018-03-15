Проводится проверка.

В Югорске в квартире дома на улице Горького нашли тела двух человек - 60-летней женщины и 61-летнего мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, смерть пары наступила несколько дней назад. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Тем временем следователи нашли в квартире большое количество бутылок из-под крепкого алкоголя. Родственники и соседи погибших подтвердили, что пенсионеры долгое время злоупотребляли спиртным.

Точную причину смерти людей установит судмедэкспертиза.