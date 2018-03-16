Девять ранены.

Не менее четырех человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами. Происшествие случилось 15 марта.

По данным Miami Herald, конструкция предназначалась для студентов Флоридского международного университета. Открытие моста было запланировано на начало 2019 года, а на минувшей неделе была установлена его основная секция.

Обрушившийся пролет конструкции накрыл несколько автомобилей. В полиции подтвердили гибель четверых человек. Девять получили травмы: двоим потребовалась срочная операция, остальные отделались ушибами и переломами, не угрожающими жизни.

Расследованием инцидента занимается специальная комиссия., передает "Уралинформбюро".