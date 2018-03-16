×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пешеходный мост рухнул в Майами - четыре человека погиблиСегодня в 08:41

  • Текст

Девять ранены.

Не менее четырех человек погибли в результате обрушения пешеходного моста в Майами. Происшествие случилось 15 марта.

По данным Miami Herald, конструкция предназначалась для студентов Флоридского международного университета. Открытие моста было запланировано на начало 2019 года, а на минувшей неделе была установлена его основная секция.

Обрушившийся пролет конструкции накрыл несколько автомобилей. В полиции подтвердили гибель четверых человек. Девять получили травмы: двоим потребовалась срочная операция, остальные отделались ушибами и переломами, не угрожающими жизни.

Расследованием инцидента занимается специальная комиссия., передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×