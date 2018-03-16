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Летевший в Китай лайнер вернулся в ЕкатеринбургСегодня в 09:39

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По технической причине.

15 марта 2018 года путешественникам удалось отправиться из Екатеринбурга в Китай только со второй попытки. Аэробус А319 "Уральских авиалиний" вылетел из Кольцово в Ордос (КНР) в 20.00. Спустя некоторое время командир экипажа принял решение вернуться в пункт отправления.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, поводом для этого стала техническая причина. После посадки 29 пассажирам рейса были предоставлены положенные Федеральными авиационными правилами услуги. В 00.54 все они вылетели в Ордос на резервном воздушном судне. Самолет прибыл в пункт назначения в 9.20 (время местное).

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