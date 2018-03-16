В Еланском гарнизоне рухнула крыша пятиэтажкиСегодня в 10:12
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Жильцов эвакуировали.
Днем 15 марта в Еланском военном городке обрушилась крыша пятиэтажного дома №34. Об этом в соцсетях сообщают жильцы.
По словам местных жителей, несколько плит перекрытия рухнули на одну из квартир во втором подъезде. Обошлось без пострадавших. Людей эвакуировали. Сегодня на месте ЧП ожидают комиссию из Екатеринбурга.
"В этом доме вечная проблема с крышей. В первом подъезде от 32 дома на пятом этаже давно в квартире все стены мокрые пол вздулся и штукатурка отпала, жаловались неоднократно в кеч и проблему так и не устранили уже третий год пошел. Квартира в аварийном состоянии. Лично я считаю этот дом нужно под снос. И таких квартир там навалом", - пишет Алена Пыслер в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Получить комментарий представителей Еланского гарнизона на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.
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