Которого мать вела в детсад.

В Нижнем Тагиле стая безнадзорных собак едва не загрызла 4-летнего ребенка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел еще 7 марта. Утром молодая мать отводила сына в детский сад. В это время на ребенка набросились псы. У мальчика оказался вырван клок волос на голове. Кроме того, у него диагностировали царапины.

Прокуратура проводит проверку. Выясняется, являются ли собаки безнадзорными.