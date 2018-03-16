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Стая собак едва не загрызла 4-летнего тагильчанинаСегодня в 11:23

Которого мать вела в детсад.

В Нижнем Тагиле стая безнадзорных собак едва не загрызла 4-летнего ребенка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел еще 7 марта. Утром молодая мать отводила сына в детский сад. В это время на ребенка набросились псы. У мальчика оказался вырван клок волос на голове. Кроме того, у него диагностировали царапины.

Прокуратура проводит проверку. Выясняется, являются ли собаки безнадзорными.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
кому-то до сих пор что-то не ясно? Сегодня в 12:50

На улицах городов и деревней не должно быть бродячих собак!!!!!!!!!! А собаководы должны выгуливать своих собак в намордниках и на поводке!!!!!!!!!!!!!!!

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