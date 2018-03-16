Информации о пострадавших пока нет.

Днем 16 марта около "Екатеринбург Арены" произошел пожар - вспыхнул строительный вагончик. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Пока не известно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие. Получить оперативный комментарий в региональном ГУ МЧС на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.