Пытавшуюся ему помочь.

В столице Урала нетрезвый мужчина напал на медика скорой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел рано утром 15 марта. Бригада скорой прибыла на улицу Сулимова по сообщению о пьяном мужчине в бессознательном состоянии. Врачи нашли его лежащим на земле.

Екатеринбуржца решили доставить в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и несколько раз ударил 24-летнюю девушку в лицо, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину и вызвали полицию.

Наряд полиции задержал дебошира, доставив его и пострадавшую в отдел. Фельдшер написала на обидчика заявление. В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".