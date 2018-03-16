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Екатеринбуржец пытался задушить фельдшера скоройСегодня в 16:24

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Пытавшуюся ему помочь.

В столице Урала нетрезвый мужчина напал на медика скорой. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел рано утром 15 марта. Бригада скорой прибыла на улицу Сулимова по сообщению о пьяном мужчине в бессознательном состоянии. Врачи нашли его лежащим на земле.

Екатеринбуржца решили доставить в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и несколько раз ударил 24-летнюю девушку в лицо, после чего принялся ее душить. Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину и вызвали полицию.

Наряд полиции задержал дебошира, доставив его и пострадавшую в отдел. Фельдшер написала на обидчика заявление. В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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