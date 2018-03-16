Благодаря секретной комбинации.

В Ноябрьске банкомат по ошибке выдал 15-летнему подростку 300 тысяч рублей. Инцидент произошел еще вечером 6 марта, но известно о нем стало только сейчас, передает "Уралинформбюро".

Во время выполнения операции, везучий школьник набрал некую комбинацию цифр. Благодаря этому ему удалось сорвать джекпот, сообщает местный портал N24.ru.

Школьник решил не обогащаться за счет ошибки и вместе с деньгами явился в дежурную часть полиции. Сотрудники ведомства планируют наградить ученика гимназии №1 за проявленную гражданскую позицию.