×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Крыша казанского завода рухнула на джип директораСегодня в 17:11

  • Текст

Обошлось без жертв.

В Казани часть крыши авиационного завода имени Горбунова обрушилась на Toyota Land Cruiser директора. Самого главы предприятия в момент происшествия в машине не было, передает "Уралинформбюро".

Возможной причиной ЧП могла стать трещина, которая пошла по стене завода. Сотрудников предприятия, несмотря на инцидент, не отпустили по домам: их заставляют оставаться в здании. Люди опасаются за свои жизни, сообщает местный портал KazanFirst.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в результате происшествия никто не пострадал. На месте сейчас работают сотрудники ведомства.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×