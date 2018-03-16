Обошлось без жертв.

В Казани часть крыши авиационного завода имени Горбунова обрушилась на Toyota Land Cruiser директора. Самого главы предприятия в момент происшествия в машине не было, передает "Уралинформбюро".

Возможной причиной ЧП могла стать трещина, которая пошла по стене завода. Сотрудников предприятия, несмотря на инцидент, не отпустили по домам: их заставляют оставаться в здании. Люди опасаются за свои жизни, сообщает местный портал KazanFirst.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в результате происшествия никто не пострадал. На месте сейчас работают сотрудники ведомства.