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Подъемник на грузинском курорте "разбросал" лыжниковСегодня в 18:14

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В числе пострадавших – россияне.

ЧП с пострадавшими произошло на грузинском горнолыжном курорте Гудаури 16 марта 2018 года. Кресла подъемника, запущенного после недельного простоя, внезапно начали двигаться на большой скорости в обратном направлении. Туристы, находившиеся на сидениях, врезались в железные конструкции, другие прыгали с подъемника на ходу, передает "Уралинформбюро".

По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, четверо из которых – россияне. Также травмы получили двое украинцев, один грузин и туристка из Швеции.

В Гудаури из Тбилиси вылетели вертолеты, которые доставят пострадавших на лечение в клиники грузинской столицы. Особого внимания, по данным Минздрава республики, требуют два случая. Турист из Украины получил открытый перелом руки и травму головы, а беременная женщина из Швеции пожаловалась на возникшие боли в пояснице.

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