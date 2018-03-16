В числе пострадавших – россияне.

ЧП с пострадавшими произошло на грузинском горнолыжном курорте Гудаури 16 марта 2018 года. Кресла подъемника, запущенного после недельного простоя, внезапно начали двигаться на большой скорости в обратном направлении. Туристы, находившиеся на сидениях, врезались в железные конструкции, другие прыгали с подъемника на ходу, передает "Уралинформбюро".

По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, четверо из которых – россияне. Также травмы получили двое украинцев, один грузин и туристка из Швеции.

В Гудаури из Тбилиси вылетели вертолеты, которые доставят пострадавших на лечение в клиники грузинской столицы. Особого внимания, по данным Минздрава республики, требуют два случая. Турист из Украины получил открытый перелом руки и травму головы, а беременная женщина из Швеции пожаловалась на возникшие боли в пояснице.