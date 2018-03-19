Массовое ДТП под Екатеринбургом унесло жизни двух человекСегодня в 08:04
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Трое получили травмы.
Два человека погибли и трое получили травмы в результате массового ДТП, случившегося вечером 18 марта на подъезде к Екатеринбургу от трассы М-5 "Урал". Около 18.00 там столкнулись три автомобиля, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, на встречную полосу выехал Nissan Tiida – 35-летний водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с Chery Tiggo T11, а затем влетел в другую ехавшую навстречу машину - Nissan Teana. В результате аварии также получил повреждения проезжавший мимо Mitsubishi Lancer – его зацепило фрагментами столкнувшихся авто.
Водитель и пассажир Tiida скончались на месте. 34-летний мужчина, управлявший Chery, и его 31-летняя пассажирка, а также водитель Teana – 38-летняя женщина были госпитализированы в Сысертскую ЦРБ.
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