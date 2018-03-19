Врачи не спасли.

17 марта в американском штате Флорида во время выступления разбился акробат Cirque du Soleil Янн Арно. Инцидент произошел на шоу Volta, сообщается на странице Цирка в Facebook.

Артист выполнял номер на ремнях, сорвался и упал на сцену: ему немедленно оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. От полученных травм воздушный гимнаст скончался, передает "Уралинофрмбюро".

Янн Арно работал в цирке 15 лет.

Из-за трагедии администрация Cirque du Soleil отменила два представления, запланированных на 18 марта. По сведениям телеканала WFLA, полиция начала расследование инцидента.