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Акробат Cirque du Soleil разбился во время шоуСегодня в 09:54

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Врачи не спасли.

17 марта в американском штате Флорида во время выступления разбился акробат Cirque du Soleil Янн Арно. Инцидент произошел на шоу Volta, сообщается на странице Цирка в Facebook.

Артист выполнял номер на ремнях, сорвался и упал на сцену: ему немедленно оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. От полученных травм воздушный гимнаст скончался, передает "Уралинофрмбюро".

Янн Арно работал в цирке 15 лет.

Из-за трагедии администрация Cirque du Soleil отменила два представления, запланированных на 18 марта. По сведениям телеканала WFLA, полиция начала расследование инцидента.

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