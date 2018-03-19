На пешеходном переходе.

17 марта в Челябинске на Троицком тракте автобус Kia (маршрут №691 "Челябинск - Пласт") сбил мужчину, который переходил дорогу по "зебре", а затем протаранил дорожный знак.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 80-летнего пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время он скончался в больнице.